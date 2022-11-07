Ресурс по актуализации документов воинского учета создадут в России Общество

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года. Поручения президента будут выполнять Минцифры РФ и Федеральная налоговая служба. Координировать проект будет Минобороны. Об этом сообщает телеканал "360".

Соответствующий документ уже размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, все имеющиеся данные будут переведены в электронно-цифровую форму. В результате проведённой работы на ресурсе будет собрана информация о состоящих на воинском учёте россиянах, кроме офицеров запаса Службы внешней разведки и ФСБ, а также о тех, кто должен стоять на учёте, но пока на там не состоит.

Кроме того, на портале будут размещены данные о месте регистрации, наличии судимости, водительских прав, о состоянии здоровья и контактны.

В указе также упоминается, что правительство РФ утвердит этапы формирования нового информресурса, порядок его ведения, включая состав, сроки предоставления сведений, правила предоставления таких сведений, в том числе с применением единого сервиса доступа к данным единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также определить оператора государственного информационного ресурса для каждого этапа его формирования.