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Общество

Олег Лавричев вручил благодарность руководителю проекта "Мост дружбы" Александру Кулигину за помощь военнослужащим в зоне СВО

24 ноября 2022 17:53  [31] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 23 ноября вручил благодарность руководителю проекта "Мост дружбы" Александру Кулигину за помощь военнослужащим в зоне СВО.

Руководитель проекта "Мост дружбы", член правления Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Александр Кулигин отмечен благодарностью Думы Нижнего Новгорода за помощь в формировании и доставке гуманитарного груза для военнослужащих подразделений Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Спикер Думы Нижнего Новгорода выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе и доставке очередного гуманитарного груза для мобилизованных военнослужащих и социальных учреждений ЛНР. Он также отметил, что депутаты нижегородской Думы также не остались в стороне и собрали более 1 млн рублей для поддержки военнослужащих и мирных жителей ЛДНР.

Как сообщалось ранее, проект "Мост дружбы" Нижегородского регионального отделение Союза пенсионеров России стал победителем специального конкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен для оказания помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

В рамках проекта пенсионерам будут собраны и доставлены гуманитарные наборы, "Аптечки 60+", тономерты и глюкометры, средства личной гигиены, будут проведены онлайн-консультации в режиме ВСК с ведущими нижегородскими врачами-гериаторами, терапевтами и врачами узкой специализации.

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Теги:
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