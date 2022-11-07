Проект НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы" презентуют в рамках Всероссийского форума "Zа победу!" Общество

Проект НРО "Союза пенсионеров России" "Мост дружбы" презентуют в рамках Всероссийского форума с международным участием "Zа победу!".

Всероссийский форум "Zа победу!" стартовал в Москве в Музее Победы 25 ноября. Участниками форума стали более 250 человек из всех регионов России. Мероприятие объединило представителей общественных организаций, добровольцев, волонтёров и активистов Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", которые занимаются патриотическим воспитанием в регионах России, в том числе в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Основными темами образовательной части форума станут патриотизм, роль России в современном мире, противодействие фальсификации фактов, сохранение исторической памяти и др.

Нижегородскую область на форуме представляет НРО "Союза пенсионеров России". Нижегородская делегация в рамках форума презентует свой проект "Мост дружбы", который направлен в помощь пожилым людям Донецкой Народной республики. В рамках презентации нижегородцы расскажут о реализации проекта, благотворительных акциях, добровольчестве, благотворительности, а также социальных и культурных мероприятиях, которые пройдут для жителей Харцызска и Иловайска ДНР.

Организаторы форума Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и партия "Единая Россия" при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, что нижегородский проект "Мост дружбы" стал победителем специального конкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен на реализацию помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

В рамках проекта пенсионерам доставят гуманитарные наборы, "Аптечки 60+", тономерты и глюкометры, средства личной гигиены, будут проведены онлайн-консультации в режиме ВСК с ведущими нижегородскими врачами-гериаторами, терапевтами и врачами узкой специализации. Также в рамках "Моста дружбы" пройдет культурная программа, курсы по повышению уровня цифровой грамотности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом текущего года.