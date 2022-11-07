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Общество

Почти тысяча жалоб на ДУКи поступила в Борский отдел ГЖИ с начала года

26 ноября 2022 09:37  [79] Общество
Фото: пресс-служба ГЖИ

Фото: пресс-служба ГЖИ

Борский отдел Госжилинспекции Нижегородской области с начала 2022 года принял около тысячи жалоб на неудовлетворительную работу домоуправляющих компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Согласно информации, нижегородцы жалуются на недостаточно качественное предоставление коммунальных услуг. По каждому обращению в ГЖИ проводится проверка.

Кроме того, более 80 обращений в текущем году было связано с незаконным отключением от жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в ГЖИ, благодаря вмешательству Госжилинспекции многодетной семье из села Рекшино г.о.г Бор восстановили электроснабжение  в доме.

"В отдел с проблемой обратилась многодетная семья. Они приобрели дом, не успели въехать, а им отключили электроэнергию за долги предыдущих собственников. После безуспешных попыток наладить диалог с ресурсоснабжающей организацией новоселы обратились в Госжилинспекцию. По результатам проведенных мероприятий ресурсники признали ошибку, электроснабжение в доме было восстановлено", - рассказала начальник Борского отдела ГЖИ Татьяна Слободянюк.

Ранее сообщалось, что ГЖИ вернула жителям Канавинского района более 73 тыс. рублей переплаты за услугу ЖКХ.

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Теги:
Борский г.о. ГЖИ
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