Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят Экономика

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о начале работы по объединению двух ресурсоснабжающих организаций: Теплоэнерго и нижегородского Водоканала.

Как отметил мэр в своем Telegram-канале, слияние двух компаний позволит обновить сети, синхронизировать производственные процессы.

Оба предприятия также смогут совместно участвовать в федеральных программах, выполнять работы по благоустройству территорий после ремонта.

Планируется создание единой системы использования спецтранспорта, организация работы колл-центра.