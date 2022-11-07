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Экономика

Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят

26 ноября 2022 09:53  [76] Экономика
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о начале работы по объединению двух ресурсоснабжающих организаций: Теплоэнерго и нижегородского Водоканала.

Как отметил мэр в своем Telegram-канале, слияние двух компаний позволит обновить сети, синхронизировать производственные процессы.

Оба предприятия также смогут совместно участвовать в федеральных программах, выполнять работы по благоустройству территорий после ремонта.

Планируется создание единой системы использования спецтранспорта, организация работы колл-центра.

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Теги:
Водоканал Теплоэнерго Юрий Шалабаев
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