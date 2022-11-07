Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал объединят

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о начале работы по объединению двух ресурсоснабжающих организаций: Теплоэнерго и нижегородского Водоканала.
Как отметил мэр в своем Telegram-канале, слияние двух компаний позволит обновить сети, синхронизировать производственные процессы.
Оба предприятия также смогут совместно участвовать в федеральных программах, выполнять работы по благоустройству территорий после ремонта.
Планируется создание единой системы использования спецтранспорта, организация работы колл-центра.
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