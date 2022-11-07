Ученый Мининского университета получил награду за разработки в методологии педагогики

Фото: пресс-служба НГПУ
Доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. Минина Анна Лощилова получила медаль за свою работу в ходе Конференции молодых ученых России.
Как сообщили в пресс-службе Мининского университета, мероприятие состоялось в Москве.
Согласно информации, Анна Лощилова разработала педагогическую модель воспитания, предполагающую развитие патриотических чувств и экологической ответственности у школьников через изучение многообразных культурных ландшафтов России.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков поздравил коллегу с наградой.
"Я рад, что наши молодые ученые получают высокие оценки на Всероссийском уровне. Уверен, что научное будущее Мининского университета именно за такими преподавателями: увлеченными, грамотными, которые стремятся к профессиональному росту и ищут новые подходы к преподаванию", - отметил ректор НГПУ.
Ранее сообщалось что почти 70 психолого-педагогических классов открыты на базе нижегородских школ при поддержке Мининского университета.
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