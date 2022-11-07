Ученый Мининского университета получил награду за разработки в методологии педагогики Общество

Фото: пресс-служба НГПУ

Доцент кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. Минина Анна Лощилова получила медаль за свою работу в ходе Конференции молодых ученых России.

Как сообщили в пресс-службе Мининского университета, мероприятие состоялось в Москве.

Согласно информации, Анна Лощилова разработала педагогическую модель воспитания, предполагающую развитие патриотических чувств и экологической ответственности у школьников через изучение многообразных культурных ландшафтов России.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков поздравил коллегу с наградой.

"Я рад, что наши молодые ученые получают высокие оценки на Всероссийском уровне. Уверен, что научное будущее Мининского университета именно за такими преподавателями: увлеченными, грамотными, которые стремятся к профессиональному росту и ищут новые подходы к преподаванию", - отметил ректор НГПУ.

Ранее сообщалось что почти 70 психолого-педагогических классов открыты на базе нижегородских школ при поддержке Мининского университета.