Евгений Люлин: "Тысячи добровольцев сегодня защищают суверенитет России, участвуя в специальной военной операции" Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление в связи с Международным днем добровольца (волонтера), который отмечается 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем добровольца и волонтера!

Волонтерское движение в нашей стране является серьезной силой. Добровольцы появляются там, где они больше всего нужны. Так было в период, когда мы боролись с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Многие на своем личном транспорте развозили врачей, доставляли продукты и лекарства пожилым людям и инвалидам.

Тысячи добровольцев сегодня защищают суверенитет России, участвуя в специальной военной операции. Множество волонтеров на местах заняты сбором гуманитарной помощи для мобилизованных земляков – покупают всё необходимое для бойцов и сами доставляют в зону СВО.

Добровольцы участвуют в ликвидации лесных пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций, ищут пропавших людей, заботятся о ветеранах, работают в музеях, занимаются приютами для животных – все направления работы, пожалуй, просто невозможно перечислить.

Всех добровольцев и волонтеров хочу поблагодарить за неравнодушие и искренность – за то, что вы каждый день делаете лучше жизнь других людей, дарите им свое тепло и заботу!", - сказал Евгений Люлин.