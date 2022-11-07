Дорогу из Нижнего Новгорода в Кстово отремонтируют в 2023 году Общество

Ремонт дороги из Нижнего Новгорода в Кстово запланирован на 2023 год.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, на эти цели из федерального бюджета региону дополнительно выделят более 135 млн рублей. Глава региона напомнил, что в текущем году на этом маршруте уже отремонтировали 9 км.

Кроме того, еще 10 млн рублей из бюджета федерации направят на работу санитарной авиации в регионе.

Ранее сообщалось, что более 560 млн рублей выделено на ремонт дорог в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023 году.