Дорогу из Нижнего Новгорода в Кстово отремонтируют в 2023 году

Ремонт дороги из Нижнего Новгорода в Кстово запланирован на 2023 год.
Как сообщил губернатор Глеб Никитин, на эти цели из федерального бюджета региону дополнительно выделят более 135 млн рублей. Глава региона напомнил, что в текущем году на этом маршруте уже отремонтировали 9 км.
Кроме того, еще 10 млн рублей из бюджета федерации направят на работу санитарной авиации в регионе.
Ранее сообщалось, что более 560 млн рублей выделено на ремонт дорог в четырех районах Нижнего Новгорода в 2023 году.
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