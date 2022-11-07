фото: СУ СКР по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает областное СУ СКР.
Инцидент произошёл вечером 26 ноября в квартире на ул. Даргомыжского в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Четверо человек почувствовали недомогание. На скорой помощи их, включая детей в возрасте от 5 месяцев до 12 лет, доставили в детскую областную больницу.
Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.
Проводится доследственная проверка.
Совместно с представителями домоуправляющей компании и ресурсоснабжающей организации место произошедшего детально осмотрено. Установлено, что квартира оборудована газовой плитой и колонкой. Осматривается всё газовое оборудование и коммуникации для выяснения причин происшествия.
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