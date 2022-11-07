Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде Происшествия

фото: СУ СКР по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает областное СУ СКР.

Инцидент произошёл вечером 26 ноября в квартире на ул. Даргомыжского в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Четверо человек почувствовали недомогание. На скорой помощи их, включая детей в возрасте от 5 месяцев до 12 лет, доставили в детскую областную больницу.

Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Проводится доследственная проверка.

Совместно с представителями домоуправляющей компании и ресурсоснабжающей организации место произошедшего детально осмотрено. Установлено, что квартира оборудована газовой плитой и колонкой. Осматривается всё газовое оборудование и коммуникации для выяснения причин происшествия.