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Происшествия

Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде

27 ноября 2022 11:30  [94] Происшествия
фото: СУ СКР по Нижегородской области

фото: СУ СКР по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает областное СУ СКР.

Инцидент произошёл вечером 26 ноября в квартире на ул. Даргомыжского в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Четверо человек почувствовали недомогание. На скорой помощи их, включая детей в возрасте от 5 месяцев до 12 лет, доставили в детскую областную больницу.

Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Проводится доследственная проверка.

Совместно с представителями домоуправляющей компании и ресурсоснабжающей организации место произошедшего детально осмотрено. Установлено, что квартира оборудована газовой плитой и колонкой. Осматривается всё газовое оборудование и коммуникации для выяснения причин происшествия.

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Теги:
Газоснабжение Отравление
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