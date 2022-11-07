Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ОВЗ
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает областное управление по труду и занятости населения.
Мероприятия пройдут 1 декабря 2022 года в Балахнинском (с 9.00 до 16.00) и Лысковском (с 9.00 до 14.00) центрах занятости.
2 декабря день открытых дверей с 10.00 до 12.00 состоится в Уренском центре занятости.
Участники смогут получить советы карьерных консультантов. Они оценят личные качества и мотивацию на работу, ознакомят с требованиями профессии и размерами зарплат.
Специалисты также помогут подобрать наиболее подходящую сферу деятельности, проинформируют о возможностях предпринимательской деятельности, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.
За подробной информацией можно обратиться в центры занятости населения соответствующих районов.
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