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Общество

Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ОВЗ

27 ноября 2022 14:04  [1] Общество
Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ОВЗ

Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ОВЗ

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает областное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия пройдут 1 декабря 2022 года в Балахнинском (с 9.00 до 16.00) и Лысковском (с 9.00 до 14.00) центрах занятости.

2 декабря день открытых дверей с 10.00 до 12.00 состоится в Уренском центре занятости.

Участники смогут получить советы карьерных консультантов. Они оценят личные качества и мотивацию на работу, ознакомят с требованиями профессии и размерами зарплат.

Специалисты также помогут подобрать наиболее подходящую сферу деятельности, проинформируют о возможностях предпринимательской деятельности, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.

За подробной информацией можно обратиться в центры занятости населения соответствующих районов.

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Теги:
Занятость и безработица
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