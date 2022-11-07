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Общество

Трое юных нижегородцев стали победителями конкурса "Гимн России понятными словами"

27 ноября 2022 13:31  [80] Общество
фото предоставлено организаторами

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Трое юных нижегородцев стали победителями Всероссийского конкурса "Гимн России понятными словами". Об этом сообщили организаторы конкура.

Наград удостоены Анастасия Андронова из Нижнего Новгорода, Артем Мальцев из Сарова, а также Анна Тиханова из Сокольского.

Свои работы на VI Всероссийский конкурс "Гимн России понятными словами" представили 4,35 тыс. ребят из 86 регионов России, включая присоединившиеся территории, а также из четырёх зарубежных стран. Согласно условиям конкурса, дети изучили содержание гимна и создали творческие работы в формате текста, видеоролика или мультфильма с объяснением выбранных слов и словосочетаний из гимна.

Церемония награждения состоялась в московском Музее Победы на Поклонной горе.

В частности, Анна Тиханова удостоена гран-при в номинации "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" в возрастной категории "Дети в возрасте до 6 лет включительно". Под руководством наставника Татьяны Николаевны Пелевиной пятилетняя Аня в своей работе в игровой форме объяснила слово "союз" из гимна Российской Федерации.

Анастасия Андронова, ученица 1-го класса, заняла второе место в номинации "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" в возрастной категории "Дети в возрасте от 7 до 10 лет включительно". Анастасия пошла в школу только в этом году, каждый понедельник девочка наблюдает торжественное поднятие флага под гимн Российской Федерации в своем учебном учреждении. Принять участие в конкурсе Анастасии помогала ее мама, которая рассказала: "Мы решили не просто прочитать в словаре определение, а сделать из этого мультфильм, вдруг кто-то тоже затрудняется с определением слова "держава".

Артем Мальцев, ученик второго класса, занял третье место в номинации "Видеоролик или мультфильм о слове из гимна России" в возрастной категории "Дети в возрасте от 7 до 10 лет включительно". В семье Артёма много патриотических традиций, вот почему мальчик не мог не поучаствовать и в этом конкурсе, который позволил ему больше узнать об историко-географических особенностях родной страны.

"От южных морей до полярного края" – очень заинтересовало меня именно это понятие, полезно было узнать и представить размеры нашей Родины и поделиться своими исследованиями с другими", - прокомментировал Артём.

Организаторами конкурса "Гимн России понятными словами" выступили АНО "Инновационный центр развития детей и молодежи" и Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" при поддержке министерства просвещения РФ, министерства обороны РФ, Общероссийского народного фронта.

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Теги:
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