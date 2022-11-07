Жительницу Дзержинска обманули под предлогом выплаты компенсации за ковидные ограничения Происшествия

Мошенники обманули жительницу Дзержинска в социальных сетях под предлогом выплаты компенсации за ковидные ограничения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области, 49-летняя потерпевшая получила сообщение якобы от своей дальней родственницы. Мошенница в ходе переписки убедила женщину предоставить ей все данные банковской карты, а также одноразовый смс-пароль для перечисления средств на счет.

Потерпевшая выполнила все требования злоумышленницы, и обнаружила, что с ее банковского счет списано 55 тыс. рублей.

Впоследствии выяснилось, что мошенники взломали страницу родственницы потерпевшей в соцсети и вели переписку от ее имени.

По факту мошенничества возбудили дело, злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. В полиции напоминают нижегородцам быть бдительными и не сообщать данные своих банковских карт незнакомым людям.

Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска отдала мошенникам 140 тысяч рублей за якобы попавшую в ДТП дочь.