Итоги Межрегионального Форума молодежных инициатив подвели в Думе Нижнего Новгорода Политика

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Итоги Межрегионального Форума молодежных инициатив, приуроченного к 10-летию Молодежной палаты города, подвели в Думе Нижнего Новгорода.

В мероприятии приняли участие председатель Гордумы Олег Лавричев, заместители председателя Владимир Тарасов и Николай Сатаев, председатели постоянных комиссий и депутаты Думы, председатели комитетов и депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, члены Молодежной палаты Нижнего Новгорода и Молодежного парламента региона, студенты нижегородских учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодежных организаций и объединений.

"Форум проводится уже третий раз и приобрел статус межрегионального. Это эффективная дискуссионная площадка, место генерации новых и свежий идей, полезных решений, которые способствуют развитию нашего города. Лучшие инициативы Форума лягут в основу дальнейшей работы региональных органов власти и депутатов городской Думы. Они обязательно будут реализованы", – сказал Олег Лавричев.

Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ Дмитрий Шатунов поздравил участников мероприятия с 10-летием Молодежной палаты в формате видеоконференции.

В рамках Форума работали семь секций – по ЖКХ и ТЭК, социальной политике, экологии, градостроительному развитию и архитектуре, экономике, предпринимательству и импортозамещению, транспорту и дорожному хозяйству, местному самоуправлению, вопросам государственной власти.

Экспертами секций выступили депутаты городской Думы и Законодательного Собрания. В рамках секций ребята обсудили много вопросов: говорили о введении фиксированной платы за вывоз мусора, компенсационном озеленении, о развитии нижней части города – изменении архитектурного облика Канавинского, Сормовского и Автозаводского районов. Помимо этого, участники Форума обсудили возможность введения награды для активной молодежи.

В рамках Форума состоялось подписание соглашения о создании Ассоциации молодежных палат (парламентов) городов при представительных органах муниципальных образований, являющихся административными центрами ПФО.

По словам Олега Лавричева, это станет отправной точкой для формирования тесного, плодотворного и конструктивного сотрудничества.