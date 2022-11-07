"Поезд Деда Мороза" прибудет в Нижегородскую область 3 декабря Общество

Фото: “Поезд Деда Мороза” Вконтакте

Нижний Новгород и Арзамас станут остановками "Поезда Деда Мороза". Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода сказочный состав прибывает 3 декабря в 11:00, а на вокзал Арзамас-2 в 20:10.

Поезд представляет собой передвижную резиденцию, в которой Дед Мороз путешествует по стране и встречается с жителями, даря всем праздничное настроение.

Состав состоит из 19 сказочных вагонов, которые тянет паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на станциях Нижний Новгород и Арзамас-2 ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Подробное описание программы – на сайте Поезда Деда Мороза http://poezddedamoroza.ru/.