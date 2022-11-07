Трамваи № 2 и 21 сократили маршруты из-за ремонтных работ на улице Ильинской Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Два трамвайных маршрута в Нижнем Новгороде временно сокращены в связи с аварийными работами на сетях водоснабжения. Об этом предупредили в "Нижегородэлектротрансе".

Согласно информации, с 11:30 временно прекращено движение трамваев по улице Ильинской в направлении улицы Красносельской.

В это время маршрут №2 по наружному кольцу будет следовать от остановки "Чёрный пруд" до улицы Маслякова.

Кроме того, маршрут №21 сокращён также до улицы Маслякова.

Как уточнили в НЭТ, изменения будут действовать до окончания ремонтных работ "Водоканала".