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Арзамасский машиностроительный завод опроверг назначение Дмитрия Галкина руководителем. Об этом сообщает ИА "Время Н".
Ранее израильский политолог Яков Кедми в своём Telegram-канале заявил, что АО "АМЗ" возглавил Дмитрий Галкин - старший брат шоумена Максима Галкина*.
При этом представители самого завода сообщили, что изменений в составе руководства не происходило. Управляющим директором АМЗ остается Алексей Коренков.
СПРАВКА:
Арзамасский машиностроительный завод — российское машиностроительное предприятие, производитель военной техники, автозапчастей и спецтехники. Производит колесные бронетранспортеры, спецтехнику на их базе и легкие бронированные машины. Входит в периметр управления ООО "Военно-промышленная компания". В отношении АМЗ введены санкции со стороны Великобритании/
*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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