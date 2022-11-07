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Общество

Многодетные матери Нижнего Новгорода получили благодарности от Юрия Шалабаева

28 ноября 2022 16:34  [102] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благодарности за успехи в воспитании детей и повышение социальной значимости материнства вручил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе торжественного мероприятия в нижегородском театре "Комедия" награды получили 16 нижегородок, воспитывающие в общей сложности 66 детей.

"С удовольствием поздравляю вас с Днём матери! Самые первые тёплые чувства, которые человек испытывает, связаны с его мамой. И, конечно, мы проносим их через всю свою жизнь. Мамы нас поддерживают в самые сложные моменты, и даже тогда, когда их уже нет рядом. Родительство – это очень тяжелый труд, и я каждый день наблюдаю это на примере свой супруги, которая занимается детьми, пока я на работе. Спасибо вам за ваш труд, с праздником!", - сказал Юрий Шалабаев.

По информации городского департамента социальной защиты, на 1 января 2022 года в Нижнем Новгороде насчитывалось порядка 8 400 многодетных семей.

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Теги:
Награды Юрий Шалабаев
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