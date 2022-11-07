Более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов . Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, сейчас в регионе работает 47 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 25 созданы за последние 5 лет. Из них 47% производят молочную продукции и 32% - мясную.

На предоставление грантов и компенсаций затрат на оборудованием из госбюджета предприятиям было выделено более 60 млн рублей.

Как рассказала директор ИКЦ АПК Нижегородской области Лидия Краснова, для представителей сельхозкооперативов каждый год проводится более 17 тысяч консультаций по различным вопросам. Также организуются обучающие семинары.

Ранее сообщалось, что стратегия АПК появится в Нижегородской области.

Также напомним, что единовременную выплату в 1 млн рублей предлагается направить специалистам АПК в Нижегородской области.