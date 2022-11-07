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Общество

Семье погорельцев из Сормовского района передали необходимую бытовую технику

28 ноября 2022 18:37  [73] Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, зампредседателя объединения промышленников и предпринимателей "Единое Сормово" Михаил Першин передал жительнице Сормовского района Нижнего Новгорода Елене и её семилетнему сыну холодильник и продуктовый набор. Помощь была оказана при поддержке некоммерческого партнёрства "Единое Сормово".

Семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Глава семьи погиб от тяжёлой формы COVID-19 в этом году. На этаже многоквартирного дома, где живут женщина с сыном, случился пожар, повредивший часть имущества семьи.

"Бывает, что проблемы наваливаются разом, и человеку трудно справиться самому. Нельзя было пройти мимо истории этой семьи, потому что им сейчас нужна и материальная, и человеческая поддержка. Иногда очень важно почувствовать, что ты не один на один со своей бедой, а рядом есть помощь и защита. Символично, что бытовую технику мы привезли накануне Дня матери. Надеюсь, улучшение бытовых условий станет для Елены дополнительной поддержкой в её материнском труде", - поделился Михаил Першин.

Депутат отметил, что адресная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации так же важна, как и реализация общих больших проектов и программ.

"От социального благополучия каждой семьи строится благополучие общества. Когда мы формировали народную программу партии вместе с жителями, люди надеялись на нашу поддержку и помощь", - подчеркнул депутат.

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Теги:
Единая Россия Красное Сормово
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