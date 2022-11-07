Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области
Два автобуса загорелись на стоянке в Нижнем Новгороде утром 29 ноября.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 06.07. Загорелись два пустых автобуса ПАЗ, припаркованных на площадке по улице Борская,17.
В 6.28 пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы 4 единицы техники и 21 человек личного состава. Причина ЧП устанавливается.
Ранее сообщалось, что троллейбус тушили в Канавинском районе.
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