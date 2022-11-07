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Происшествия

Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде

29 ноября 2022 09:04  [103] Происшествия
Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области

Фото: пресс-служба МЧС Нижегородской области

Два автобуса загорелись на стоянке в Нижнем Новгороде утром 29 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 06.07. Загорелись два пустых автобуса ПАЗ, припаркованных на площадке по улице Борская,17.

В 6.28 пожар локализовали, погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы 4 единицы техники и 21 человек личного состава.  Причина ЧП устанавливается.

Ранее сообщалось, что троллейбус тушили в Канавинском районе.

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Теги:
МЧС Пожар Транспорт
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