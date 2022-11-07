Прямой рейс в Алматы открылся из Нижнего Новгорода Общество

Нижегородцы рейсом авиакомпании Red Wings смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Вылеты будут осуществляться раз в неделю, по средам. Первый рейс назначен на 21 декабря.

Из Нижнего Новгорода самолет отправиться по маршруту в 19:45, прибытие в крупнейший город Казахстана в 02:40 следующего дня. Обратно рейсы станут осуществляться по четвергам, с вылетом из Алматы в 03:40, прибытие в Нижний Новгород в 04:45.

В настоящее время авиаперевозчик Red Wings уже выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул, Челябинск.

Ранее сообщалось, что субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года.