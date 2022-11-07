ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" приступил к выпуску нового вида гражданской продукции

Фото: ПАО ЗИП
В рамках государственной программы импортозамещения ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" заключил договор с Акционерным обществом "Газприборавтоматикасервис" (структурным подразделением АО "Газпром") на производство датчиков дефектов для регистрации и измерения параметров рассеивания магнитного поля вблизи стенки трубы, а также сварных швов магистральных трубопроводов.
Опытная партия датчиков, изготовленная ПАО "ЗИП" в октябре 2022 года, успешно прошла испытания.
Датчик дефектов применяется в составе внутритрубных дефектоскопов. Рабочей средой для него является природный газ, а также нефть и нефтепродукты.
Кроме того, более года назад ПАО "ЗИП" освоил производство линейки клапанов игольчатых для большегрузных промышленных тракторов по заказу ООО "ПК "Промтрактор". Также предприятие ведёт опытно-конструкторскую работу по разработке центрального блока системы управления гидравликой промышленного трактора, который станет функциональным аналогом электронного блока управления фирмы BOSH.
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