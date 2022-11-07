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Экономика

ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" приступил к выпуску нового вида гражданской продукции

29 ноября 2022 10:40  [102] Экономика
Фото: ПАО ЗИП

Фото: ПАО ЗИП

В рамках государственной программы импортозамещения ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" заключил договор с Акционерным обществом "Газприборавтоматикасервис" (структурным подразделением АО "Газпром") на производство датчиков дефектов для регистрации и измерения параметров рассеивания магнитного поля вблизи стенки трубы, а также сварных швов магистральных трубопроводов.

Опытная партия датчиков, изготовленная ПАО "ЗИП" в октябре 2022 года, успешно прошла испытания.

Датчик дефектов применяется в составе внутритрубных дефектоскопов. Рабочей средой для него является природный газ, а также нефть и нефтепродукты.

Кроме того, более года назад ПАО "ЗИП" освоил производство линейки клапанов игольчатых для большегрузных промышленных тракторов по заказу ООО "ПК "Промтрактор". Также предприятие ведёт опытно-конструкторскую работу по разработке центрального блока системы управления гидравликой промышленного трактора, который станет функциональным аналогом электронного блока управления фирмы BOSH.  

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Теги:
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