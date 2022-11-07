ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" приступил к выпуску нового вида гражданской продукции Экономика

Фото: ПАО ЗИП

В рамках государственной программы импортозамещения ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" заключил договор с Акционерным обществом "Газприборавтоматикасервис" (структурным подразделением АО "Газпром") на производство датчиков дефектов для регистрации и измерения параметров рассеивания магнитного поля вблизи стенки трубы, а также сварных швов магистральных трубопроводов.

Опытная партия датчиков, изготовленная ПАО "ЗИП" в октябре 2022 года, успешно прошла испытания.

Датчик дефектов применяется в составе внутритрубных дефектоскопов. Рабочей средой для него является природный газ, а также нефть и нефтепродукты.

Кроме того, более года назад ПАО "ЗИП" освоил производство линейки клапанов игольчатых для большегрузных промышленных тракторов по заказу ООО "ПК "Промтрактор". Также предприятие ведёт опытно-конструкторскую работу по разработке центрального блока системы управления гидравликой промышленного трактора, который станет функциональным аналогом электронного блока управления фирмы BOSH.