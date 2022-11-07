Мария Самоделкина: "Важно поддержать Нижний Новгород в борьбе за почетный статус Молодежной столицы России" Общество

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина пригласила жителей Нижегородской области принять участие в голосовании за присвоение Нижнему Новгороду статуса Молодежной столицы России.

"Сейчас Нижний Новгород в полной мере обладает тем инструментарием, который необходим для активного развития и самореализации молодежных ресурсов: ежегодно проводится огромное количество молодежных мероприятий и проектов, молодые ребята активно участвуют в региональных и федеральных инициативах, поддерживают и развивают добровольческую деятельность. На этих примерах действительно можно увидеть, насколько активно у нас работает молодежная политика, и сейчас как никогда важно поддержать родной Нижний Новгород в борьбе за почетный статус Молодежной столицы России", - отметила Мария Самоделкина.

Напомним, голосование за присвоение городу статуса "Молодежная столица России" стартовало на сайте проекта "Росмолодежи" "Дом молодежи" по ссылке. Для того чтобы отдать свой голос за Нижний Новгород, необходимо авторизоваться в АИС "Молодежь России" либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или сайт dobro.ru. Голосование продлится до 10 декабря 2022 года.

Объявление победителя и вручение титула состоится на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в декабре 2022 года.