Медики нижегородских "Поездов здоровья" провели свыше 75 тысяч консультаций в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2022 году врачи нижегородских "Поездов здоровья" провели 75,1 тыс. консультация для жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с 21 по 25 ноября передвижные диагностические комплексы работали в Ардатовском, Пильнинском, Лукояновском, Тонкинском районах и Дзержинске.

Всего с начала года "Поезда здоровья" побывали уже в 647 населенных пунктах региона.

За это время 38,6 тыс.человек прошли медосмотр, 26,2 тыс. из них направлены на дообследование, 1 913 - на госпитализацию.

Ранее сообщалось, что ветеринарный "поезд здоровья" для животных начал работать в Кстовском округе.