Нацпроекты — людям
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
29 ноября 2022 12:52  [78] Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей
29 ноября 2022 11:22  [108] Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в "Черную пятницу"
29 ноября 2022 10:24  [114] ВТБ в Нижегородской области нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 17%
28 ноября 2022 18:28  [307] Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей
28 ноября 2022 18:09  [242] Более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов
28 ноября 2022 17:02  [208] Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов
28 ноября 2022 16:12  [166] Число заказов в интернет-магазине МегаФон на "Черную пятницу" выросло в два раза
28 ноября 2022 16:04  [175] ВТБ: доля вкладов в сбережениях россиян выросла на треть
28 ноября 2022 15:35  [169] "Открытие Авто": в октябре жители РФ потратили 387 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом
28 ноября 2022 13:12  [163] Банк "Открытие": рынок нефти ждет определённости
Бизнес

Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей

29 ноября 2022 12:52  [78] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По итогам грантового конкурса для нижегородских социальных предпринимателей объем поддержки для 87 человек составил 42 млн рублей. Об этом сообщили в Минпроме Нижегородской области.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, на грант в сумме до 500 тыс. рублей претендовали социальные компании региона. Всего в реестре таких компаний в настоящее время значатся уже 340 социальных предпринимателей.

"Самыми активными стали компании из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павловского и Уренского районов", - уточнил министр промышленности торговли и предпринимательства региона.

На средства грантов социальные предприниматели планируют как открывать новые, так и развивать действующие проекты на территории Нижегородской области.  

Ранее сообщалось, что около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph