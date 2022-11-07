Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По итогам грантового конкурса для нижегородских социальных предпринимателей объем поддержки для 87 человек составил 42 млн рублей. Об этом сообщили в Минпроме Нижегородской области.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, на грант в сумме до 500 тыс. рублей претендовали социальные компании региона. Всего в реестре таких компаний в настоящее время значатся уже 340 социальных предпринимателей.

"Самыми активными стали компании из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павловского и Уренского районов", - уточнил министр промышленности торговли и предпринимательства региона.

На средства грантов социальные предприниматели планируют как открывать новые, так и развивать действующие проекты на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей