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Общество

Снег убрали в скверах Сормова

29 ноября 2022 14:03  [71] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Качество уборки скверов проверили сотрудники администрации Сормовского района.

Как сообщили в районной администрации, проверяющие осмотрели общественные пространства, придомовые территории и пешеходные зоны.

По итогам проверки замечания к качеству уборки возникли в сквере на проспекте Кораблестроителей на тротуарах, а также на бульваре Победы, на площади Славы. 

В администрации Сормова отметили, что подрядчики уже устраняют выявленные недостатки. Рейды по уборке скверов будут проходить регулярно, подчеркнули в мэрии.

Ранее сообщалось, что инспекторы АТИ оценили качество уборки снега в Нижегородском и Советском районах. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий ледяного дождя в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Снег Сормовский район
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