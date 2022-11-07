Снег убрали в скверах Сормова

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Качество уборки скверов проверили сотрудники администрации Сормовского района.
Как сообщили в районной администрации, проверяющие осмотрели общественные пространства, придомовые территории и пешеходные зоны.
По итогам проверки замечания к качеству уборки возникли в сквере на проспекте Кораблестроителей на тротуарах, а также на бульваре Победы, на площади Славы.
В администрации Сормова отметили, что подрядчики уже устраняют выявленные недостатки. Рейды по уборке скверов будут проходить регулярно, подчеркнули в мэрии.
Ранее сообщалось, что инспекторы АТИ оценили качество уборки снега в Нижегородском и Советском районах. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обеспечить контроль за устранением последствий ледяного дождя в Нижнем Новгороде.
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