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Бизнес

Банк "Открытие" расширил программу кредитования китайских автомобилей

29 ноября 2022 15:18  [80] Бизнес

"Открытие Авто" расширил перечень китайских брендов, по которым автокредит доступен на специальных условиях. Выгодно оформить автокредит на покупку нового автомобиля производства КНР стало еще проще. 

Теперь специальная программа "Промо Китай" распространяется уже на 16 марок. К Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Dongfeng добавились бренды Omoda, Skywell, Great Wall, Tank, Hongqi, Voyah, а также электромобиль Evolute, созданный в рамках росийско-китайского сотрудничества.

Получить финансирование на новые китайские автомобили в банке "Открытие" можно по ставке от 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора автокредитования без каско ставки составят от 11,9% годовых в рублях.

"Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка "Открытие" стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение "китайцев" на российский авторынок, сопровождающееся бурным роста количества шоурумов за последний год, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР все меньше воспринимаются россиянами как остаточная альтернатива, а больше – как приемлемый вариант в качестве личного ТС, - отметил лидер трайба Автофинанс "Открытие Авто" Денис Сорокин. – Скорее всего в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим еще более плотную конкуренцию в этом сегменте".

В структуре выдач автокредитов банка "Открытие" на новые машины за 11 месяцев 2022 года на китайские марки пришлось уже 12%. Причем, если за январь-ноябрь тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в ТОП-10 ТС, на которые заемщики чаще всего берут кредиты, то в октябре-ноябре китайская марка Haval уже уверенно занимает серебро в медальном зачете, а Chery находится в пятерке лидеров по продажам.

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Теги:
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