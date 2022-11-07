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Общество

Акция "Новогодняя почта" для участников СВО стартует в Нижегородской области

29 ноября 2022 15:28  [76] Общество

Партия "Единая Россия" запустила акцию "Новогодняя почта". Акция пройдет на площадке общественных приемных и штабов общественной поддержки партии в формате мастер-классов. Также в приемные "Единой России" можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

"Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и тёплые пожелания. А в преддверии Нового года "Единая Россия" передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год - это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания - обязательно сбудутся", - отметила замсекретаря Генсовета "Единой России", руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

Напомним, также нижегородские школьники поздравят с Новым годом ребят из города Харцызска Донецкой народной республики. 
Сейчас ученики готовят праздничные открытки и поздравления. А перед Новым годом все учащиеся общеобразовательных организаций Харцызска, а это более 7 300 детей, получат эти послания.

Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение «Единой России» и министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Помощь в ее проведении оказывает администрация города Харцызска.

"Наша поддержка и наша помощь очень важна для людей Донбасса, всех наших новых регионов. Впереди любимый всеми праздник - Новый год. И, конечно, все дети должны прочувствовать это настроение, получить приятные эмоции. Поэтому и решили объединить детей Харцызска и Нижегородской области такой доброй акцией", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета регионального отделения партии Алексей Антонов.

В марте "Единая Россия" запустила акцию "Zащитникам Отечества". Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО. К акции присоединились тысячи нижегородцев. Они передают письма, открытки и рисунки для российских военнослужащих, которые участвуют в освободительной спецоперации на Украине. Письма защитникам пишут ветераны, школьники, студенты, ветераны, представители различных общественных объединений и просто неравнодушные жители.

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Теги:
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