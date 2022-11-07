Медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО пройдет в Казани 16-18 декабря Общество

Фото: организаторы мероприятия

Медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО пройдет в Казани 16-18 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, "Мастерская новых медиа 2.0" является одним из серии региональных мероприятий "Мастерской новых медиа" и АНО "Русские репортеры".

Участников медиаинтенсива ждет разбор трендово и вызовов новых медиа, вопросы взаимодействия с субъектами региона. В конце мероприятия они разработают собственный медиапроект.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября по ссылке. Отбор включает в себя видеовизитку, развернутую анкету, а также рекомендацию, которую можно получить от выпускника МНМ или от региональных органов власти и медиакомпаний.

Выпускник "Мастерской новых медиа" из Нижнего Новгорода Екатерина Герасимова рассказала о пользе медиантенсива.

"Сейчас особенно важно знать, как подходить к работе в социальных сетях. В "Мастерской новых медиа" нет стандартной образовательной программы, которая повторяется на каждом потоке. Здесь образование отвечает проблемам и задачам, возникающим прямо сейчас. Более того, знания и навыки - не конечная цель программы. Самое важное — сообщество, нетворкинг, люди, которые после обучения продолжают общаться и делать совместные проекты. "Мастерская" — это концентрация талантов и маленькая жизнь, которая остается с тобой", - сказала она.

Первое мероприятие в рамках проекта "Мастерская новых медиа 2.0" прошло в ноябре в Красноярске. В нем приняли участие 60 специалистов Сибирского федерального округа.

Планируется, что медиаинтенсивы пройдут еще в нескольких федеральных округах России: Южном, Уральском и Северо-Западном.