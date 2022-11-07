Нацпроекты — людям
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2022 16:23  [14] Автоюристы поддерживают повышение штрафов для шумных водителей
29 ноября 2022 16:12  [45] Автозаводские активисты передали УАЗ для участников СВО
29 ноября 2022 16:07  [56] Медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО пройдет в Казани 16-18 декабря
29 ноября 2022 15:44  [77] Правительство РФ составило перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов
29 ноября 2022 15:34  [91] Почти 90 заявок подано на конкурс молодежных проектов "Молодой Нижний"
29 ноября 2022 15:28  [78] Акция "Новогодняя почта" для участников СВО стартует в Нижегородской области
29 ноября 2022 14:03  [113] Снег убрали в скверах Сормова
29 ноября 2022 13:52  [129] Студент ННГУ разрабатывает новый метод получения микроцеллюлозы из промышленной конопли
29 ноября 2022 13:14  [130] Специальная подсветка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне 1 декабря
29 ноября 2022 12:54  [212] Электроснабжение подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области
Общество

Медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО пройдет в Казани 16-18 декабря

29 ноября 2022 16:07  [56] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО пройдет в Казани 16-18 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, "Мастерская новых медиа 2.0" является одним из серии региональных мероприятий "Мастерской новых медиа" и АНО "Русские репортеры".

Участников медиаинтенсива ждет разбор трендово и вызовов новых медиа, вопросы взаимодействия с субъектами региона. В конце мероприятия они разработают собственный медиапроект.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября по ссылке. Отбор включает в себя видеовизитку, развернутую анкету, а также рекомендацию, которую можно получить от выпускника МНМ или от региональных органов власти и медиакомпаний.

Выпускник "Мастерской новых медиа" из Нижнего Новгорода Екатерина Герасимова рассказала о пользе медиантенсива.

"Сейчас особенно важно знать, как подходить к работе в социальных сетях. В "Мастерской новых медиа" нет стандартной образовательной программы, которая повторяется на каждом потоке. Здесь образование отвечает проблемам и задачам, возникающим прямо сейчас. Более того, знания и навыки - не конечная цель программы. Самое важное — сообщество, нетворкинг, люди, которые после обучения продолжают общаться и делать совместные проекты. "Мастерская" — это концентрация талантов и маленькая жизнь, которая остается с тобой", - сказала она.

Первое мероприятие в рамках проекта "Мастерская новых медиа 2.0" прошло в ноябре в Красноярске. В нем приняли участие 60 специалистов Сибирского федерального округа.

Планируется, что медиаинтенсивы пройдут еще в нескольких федеральных округах России: Южном, Уральском и Северо-Западном. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph