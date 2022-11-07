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Общество

Автозаводские активисты передали УАЗ для участников СВО

29 ноября 2022 16:12  [29] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты Автозаводского района Нижнего Новгорода передали для военнослужащих автомобиль УАЗ. Автомобиль хорошей проходимости был приобретен по просьбе нижегородца-участника СВО. Сергей добровольцем принимает участие в спецоперации. В ходе одного из боев в результате массированного минометного и артиллерийского обстрела он получил осколочное ранение, был госпитализирован и находился на лечении в госпитале. Нижегородец награжден медалью к ордену "За заслуги перед Отечеством второй степени".

"Сергей обратился к нам несколько дней назад. Он наш нижегородец, работал на "скорой" водителем, пошел добровольцем на фронт, был серьезно ранен, сейчас возвращается в строй. Буквально за неделю нашли УАЗ, покрасили, укомплектовали. Также собрали посылки для наших ребят. Сегодня Сергей сам за рулем автомобиля отправится в расположение своей дивизии", - рассказал член политсовета местного отделения "Единой России" Автозаводского района Александр Марунченко. 

Автомобиль загрузили подарками и необходимыми предметами для бойцов. Представители администрации, местного отделения партии, депутаты, общественники, жители собрали для военнослужащих теплые вещи, медикаменты, продукты, бутилированную воду. А воспитанники детских садов и школьники передали для защитников рисунки и письма со словами поддержки.   

"Эта поддержка и забота очень помогает нам. Спасибо всем людям, которые рядом с нами, нашим школьникам за их теплые письма. Все это вдохновляет, придает нам еще больше сил и уверенности. Дело наше правое, победа будет за нами!", - обратился Сергей к собравшимся проводить его на дальнейшую службу. 

По словам заместителя главы администрации и секретаря местного отделения "Единой России" Автозаводского района Марины Деминой, сегодня нижегородцы еще раз показали свою сплоченность и стремление поддержать тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны.  

"Наши активисты, депутаты, предприниматели с самого начала СВО принимают активное участие в акции "Своих не бросаем", помогают военнослужащим, мобилизованным. Отправляем гуманитарную помощь мирному населению на Донбасс.  Неравнодушные автозаводцы, узнав о сборе, сами приносят необходимые вещи, предметы первой необходимости, продукты.  Сегодня никто не остается в стороне", - отметила она. 

Кроме того, на заседании местного политсовета было принято решение оказать содействие в ремонте нескольких помещений военного госпиталя в поселке Мулино, который является многопрофильной специализированной лечебно-профилактической организацией. Инициативу поддержали депутаты, свою помощь предложили и коммерческие организации. Ремонтные работы уже находятся на завершающей стадии.     

Напомним, "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" оказывают поддержку мобилизованным и военнослужащим, задействованным с СВО.

По всей стране "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

С 26 сентября в общественных приемных "Единой России" в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей.

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Теги:
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