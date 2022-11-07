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Общество

Ремонт Выксунской ЦРБ полностью завершат весной следующего года

29 ноября 2022 16:57  [99] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт всех отделений Выксунской ЦРБ по нацпроекту будет завершен весной следующего года. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

В ноябре работы ведутся в городской поликлинике и в помещении клинической лаборатории. Кроме того, подрядчик обновляет здание амбулатории в селе Новодмитриевка.

По словам главврача Выксунской ЦРБ Анастасии Соколовой, в здании поликлиники полностью поменяют окна и двери, выполнят ремонт стен и потолков. Кроме того, будет приобретена новая мебель.

В амбулатории подрядная организация осуществляет замену электропроводки и укрепление лестничных пролетов, идет косметический ремонт второго этажа здания. Данное медучреждение обслуживает около 2,4 тысячи жителей, проживающих в селе Новодмитриевка и соседних населенных пунктах. Здесь работают фельдшеры, врачи общей практики, стоматолог и акушер-гинеколог.

Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, уточнили в региональном Минздраве.

Ранее ФАП открыли после ремонта в селе Тилинино Перевозского городского округа. Стационар и ФАПы Лысковской ЦРБ ремонтируют за 28,3 млн рублей.

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Теги:
Выксунский г.о. Здравоохранение
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