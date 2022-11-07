Представители нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители десяти нижегородских компаний завершили обучение по программе "Экспортный форсаж" Центра развития экспорта Нижегородской области. Двухмесячное обучение было организовано в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы", сообщили в региональном правительстве.

Так, обучение по программе прошли компании "Атон мебель", "Ноктюрн", "Сладкий пир", "Группа промавто", "Мебельпроф", "ГК Заволжский ДОЗ", "Полимерпром", "Дорпир", "Эмдеп Рус" и ТК "Стил".

Глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов подчеркнул, что нацпроект даёт возможность экспортёрам разных уровней пройти обучение по программам РЭЦ.

"Экспортный форсаж" - это программа-акселератор, участвуя в которой, начинающие экспортёры получают знания и навыки для заключения контрактов с иностранными партнёрами в кратчайшие сроки. Причём теоретические знания в области экспортной деятельности были совмещены с практическими занятиями, которые проводили сертифицированные тренеры "Школы РЭЦ".

По итогам обучения две нижегородские компании уже заключили экспортные контракты на поставку своей продукции за рубеж, а ещё одна компания оформляет торговое сотрудничество.

Обучение по программе "Экспортный форсаж" РЭЦ организует ежегодно. Подробности можно узнать по телефону: 8 (831) 435-18-48 или электронной почте: info@export-nn.ru.