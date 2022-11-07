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Культура и отдых

Два нижегородских театра получили награды ХХ Международного театрального форума "Золотой витязь"

30 ноября 2022 09:32  [95] Культура и отдых
Фото: пресс-служба театра драмы им. Горького

Фото: пресс-служба театра драмы им. Горького

Театр драмы города Арзамаса и нижегородский академический театр драмы имени М. Горького отмечены наградами XX Международного театрального форума "Золотой витязь". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Главной темой форума в 2022 году стало 85-летие драматурга Александра Вампилова. Свои спектакли в конкурсной программе форума представили театры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Астрахани, Белгорода и многих других городов России.

Конкурс проводился в трех номинациях: исторической, духовно-патриотической и социальной ("Особенный театр"). Зрители увидели 19 спектаклей на большой сцене и более 20 спектаклей — в рамках III международного онлайн-фестиваля одной пьесы Александра Вампилова "Чулимск 50".

Арзамасский театр драмы в рамках форума на сцене Учебного центра ГИТИСа представил спектакль "Мертвые души" по поэме Н.В. Гоголя в инсценировке М.А. Булгакова. По итогам форума коллектив театра был удостоен трех наград. Диплом "За лучшую мужскую роль" вручили Михаилу Польдяеву за исполнение роли помещика Ноздрева. Диплом "За характерность и выразительность костюмов" получил художник-постановщик Николай Чернышев, диплом "За высокое сценическое воплощение драматургии Гоголя" достался режиссеру-постановщику спектакля Денису Малютину.

Нижегородский театр драмы имени М. Горького представил на форуме два спектакля — народную драму "Смута" по пьесе В. Жеребцова (режиссер Г. Шапошников) и видеоверсию спектакля 2008 года "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе А. Вампилова (режиссер А. Кладько). Первый спектакль отмечен "Специальным дипломом за вклад в сохранение исторической памяти" ХХ Международного театрального форума "Русский витязь", а вторая постановка получила "Золотой диплом лауреата" III Международного театрального онлайн-фестиваля одной пьесы А. Вампилова "Чулимск 50".

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде станет ежегодным.

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