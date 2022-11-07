ОМК и издательский дом "Коммерсантъ" презентовали путеводитель по баташевским местам Москвы Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и приволжская редакция газеты "Коммерсантъ" (Нижний Новгород) в год 265-летия выксунского завода ОМК выпустили книгу "Баташевы. Московское наследие". Она посвящена самым ярким памятникам столицы России из богатейшего культурного наследия металлургов XVIII–XIX вв. Андрея и Ивана Баташевых.

Книга – своеобразный срез истории застройки Москвы в первой половине XIX века: читатель может увидеть, как менялся облик города после Отечественной войны 1812 года, узнать, кто и как принимал решения о строительстве объектов столицы и благодаря кому появились и сохранились до наших дней храмы той поры. Сведения об объектах московского наследия Баташевых собирали из разных источников, в том числе работ московских и выксунских краеведов и историков, в числе которых Лев Шестеров, Надежда Князева, Алексей Баташев.

Технологию выксунского чугунного литья описал издатель журнала "Отечественные записки" Павел Свиньин, который в XIX веке приезжал в Выксу по приглашению наследников Баташевых. Архивными фотоматериалами с творческим коллективом книги поделились Музей Москвы, Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей воды Мосводоканала и музей истории Выксунского металлургического завода. Особенно впечатляющими стали находки в фондах Музея воды: уникальные детальные чертежи московского водопровода XIX века. В книге "Баташевы. Московское наследие" они впервые представлены широкой публике. По чертежам в подробностях можно изучить не только план водопровода, но и все его составляющие – трубы, краны, муфты, резервуары и паровые машины. Их изготовили в Выксе для первой реконструкции московского водопровода. Это подтверждает, что в 1820-х годах выксунские металлурги уже отливали водопроводные трубы. По тем временам это была очень сложная работа. Качеством выксунских труб в своих мемуарах восхищался прославленный московский инженер Андрей Дельвиг, курировавший реконструкцию водопровода. В книге представлены также чертежи чугунных фонтанов, два из которых – Петровский и Никольский – сохранились в столице до сих пор.

Не менее увлекательными были находки современных исследователей. В главе "Большой Кремлевский дворец", написанной на основе работы кандидата технических наук Александра Никольского, широкий читатель впервые узнает об особенностях металлических конструкций купола дворца. Их отлили в Выксе при Николае I в конце 1830-х годов, но обнаружили при реконструкции дворца спустя 160 лет. Выксунский металл столетиями поддерживал надежность одного из символов российской государственности – большая честь для Выксы и металлургов.

"До нашего времени дошло немало сведений об архитектурном наследии Баташевых-Шепелевых, об уникальном чугунном художественном литье, которым славились их заводы. Но до сих пор эта информация была разрозненной. В этом издании впервые собраны истории главных архитектурных памятников, связанных с деятельностью приокских металлургов в столице России. Получился уникальный срез эпохи в архитектуре, инженерии, скульптуре. Символично, что книга вышла в год 265-летия выксунского завода ОМК, который стал преемником и продолжателем дела братьев Баташевых. Это книга поможет приоткрыть интересные страницы истории нашей столицы и по-новому взглянуть на уже знакомые места", – отметил председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Справка

Братья Андрей и Иван Баташевы в XVIII–XIX вв. построили на берегах Оки металлургический комплекс, на долю которого в то время приходилось более трети выпуска чугуна на европейской части континента. Крупнейшие чугунолитейные заводы были расположены в Выксе Нижегородской области — там, где сейчас работает выксунский завод Объединенной металлургической компании. В числе прочего они обеспечивали Москву, Петербург и центральные губернии высококачественным художественным литьем для архитектурного декора и монументов. Главные достопримечательности авторства выксунских металлургов, сохранившиеся до наших дней в Москве, собраны в издании — своеобразном путеводителе по баташевским местам столицы.

ОМК, одна из ведущих индустриальных компаний, основана в 1992 году. Ее предприятия производят продукцию и комплексные решения для ТЭК, строительной и транспортной отраслей России. Сегодня выксунский завод ОМК является достойным наследником промышленной и культурной истории металлургии. ОМК строит комфортную городскую среду и улучшает экологию в городах, где находятся ее предприятия, популяризирует науку и благотворительность, сохраняет культурное наследие, развивает промышленный туризм, классическую и современную культуру.