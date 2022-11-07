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Политика

Круглый стол "Россия в поисках новой идентичности: вызовы и перспективы" прошел на площадке Дома народного единства

30 ноября 2022 11:10  [144] Политика
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Нижегородский экспертный клуб 29 ноября провел на площадке Дома народного единства круглый стол "Россия в поисках новой идентичности: вызовы и перспективы". Основной темой обсуждения стал Указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 г. №809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Участники круглого стола попытались ответить на вопросы об идеологических и ценностных запросах современного российского общества, о перспективах его духовно-нравственного обновления, а также о том, кто должен взять на себя функции управления ценностными ориентациями.

Открыли встречу профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин и директор ИМОМИ ННГУ им. М.И. Лобачевского Михаил Рыхтик, которые поделились опытом участия во всероссийской конференции в Сочи, посвященной проблеме ценностных ориентаций.

Андрей Дахин заявил, что система ценностей должна стать элементом общегражданской идентичности, в связи с чем потребуется пересмотр всей системы социализации в России. 

По мнению Михаила Рыхтика, успеха в принятии предлагаемой системы ценностей можно ожидать только в том случае, если понятие "справедливость" удастся сформулировать как категорию, измеряемую нравственными, а не материальными критериями.

Отвечая на вопрос о том, кто должен стать "управляющей структурой" в системе ценностных ориентаций, директор Православной гимназии во имя Святых Кирилла и Мефодия отец Евгений рассказал собравшимся о существовании понятия "соборный разум" и призвал не торопиться с созданием новых структур.

Профессор НФ НИУ ВШЭ Сергей Кочеров напомнил о том, что еще английский историк Арнольд Тойнби в XX веке обозначил миссию России как "лидера в борьбе с мировой агрессией Запада". "Сегодня, вновь оказавшись в этой роли, Россия должна транслировать такие ценности, которые были бы важны всем ее потенциальным союзникам", – сказал он.

Продолжая тему, директор Центра востоковедения НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Эрадж Боев заметил, что у России есть исторический шанс стать одним из духовных лидеров в глазах стратегических восточных партнеров, но для этого Россия должна завершить внутреннюю дискуссию о роли религии в ее ценностном комплексе.

Известный нижегородский журналист, член региональной Общественной палаты Александр Резонтов усомнился в том, что разговор о базовых ценностях сегодня может получить общественную поддержку. "Принятие базовых ценностей зависит от военной победы в СВО", – считает он.

Подводя итоги дискуссии, заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова резюмировала: "Ценности должны быть ясными, четкими и традиционными. А самое главное - они должны быть понятны и близки людям любого возраста – только так можно обеспечить процесс ценностной преемственности в нашем обществе", – заключила она.

К ее мнению присоединился и модератор круглого стола – руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов.

"Вопрос о ценностях давно назрел и является одним из самых важных вопросов, определяющих будущее страны. Вместе с тем к нему необходимо подходить мудро. Процесс актуализации базовой системы ценностей должен не расколоть, а сплотить наше общество", – подчеркнул он.

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Теги:
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