Охрана мостов Нижнего Новгорода в 2023 году оценена в 50 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Охрана мостов Нижнего Новгорода в 2023 году оценена в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, в следующем году из бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 50 млн рублей на защиту Канавинского, Мызинского мостов и Метромоста от незаконного вмешательства.

Подрядчик должен иметь не менее двух мобильных автономных пунктов управления обеспечением транспортной безопасности с системой видеонаблюдения, досмотровыми средствами, ручными металлодетекторами и мобильным рентгенотелевизионным комплексом.

Также должна быть сформирована группа быстрого реагирования. Охрана будет вестись круглосуточно.

Подрядчик будет выбран 9 декабря.

Ранее сообщалось, что средства транспортной безопасности оборудуют на мостах Нижнего Новгорода.