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Охрана мостов Нижнего Новгорода в 2023 году оценена в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, в следующем году из бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 50 млн рублей на защиту Канавинского, Мызинского мостов и Метромоста от незаконного вмешательства.
Подрядчик должен иметь не менее двух мобильных автономных пунктов управления обеспечением транспортной безопасности с системой видеонаблюдения, досмотровыми средствами, ручными металлодетекторами и мобильным рентгенотелевизионным комплексом.
Также должна быть сформирована группа быстрого реагирования. Охрана будет вестись круглосуточно.
Подрядчик будет выбран 9 декабря.
Ранее сообщалось, что средства транспортной безопасности оборудуют на мостах Нижнего Новгорода.
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