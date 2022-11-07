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Общество

Охрана мостов Нижнего Новгорода в 2023 году оценена в 50 млн рублей

30 ноября 2022 11:52  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Охрана мостов Нижнего Новгорода в 2023 году оценена в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, в следующем году из бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 50 млн рублей на защиту Канавинского, Мызинского мостов и Метромоста от незаконного вмешательства.

Подрядчик должен иметь не менее двух мобильных автономных пунктов управления обеспечением транспортной безопасности с системой видеонаблюдения, досмотровыми средствами, ручными металлодетекторами и мобильным рентгенотелевизионным комплексом.

Также должна быть сформирована группа быстрого реагирования. Охрана будет вестись круглосуточно.

Подрядчик будет выбран 9 декабря.

Ранее сообщалось, что средства транспортной безопасности оборудуют на мостах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Безопасность Мосты
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