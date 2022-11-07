Генпрокуратура разработала порядок приостановки работы СМИ за недостоверную информацию Политика

Фото: Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ разработала проект приказа, в котором прописана инструкция о приостановлении деятельности СМИ, зарегистрированных на территории России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, надзорное ведомство будет реагировать на распространение ложной информации - фейков под видом общественно значимых новостей, которые могут повлечь за собой вред жизни или здоровью россиян. Кроме того, работу СМИ могут приостановить из-за клеветы в адрес Вооружённых сил России.

Источником сведений о таких нарушениях могут быть как обращения граждан, так и должностных лиц и организаций. В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают данные о СМИ, а также проверяют тиражируемые ими сведения. Далее материалы поступают к прокурорам, которые принимают окончательное решение.

При выявлении нарушения заключение в течение недели отправляется в управление по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры.

инструкцией устанавливается порядок подготовки требования о признании регистрации СМИ недействительной, о прекращении действия его лицензии на вещание, а также о порядке принятия решения о запрете или ограничении деятельности иностранного медиа на территории России.

Как пояснил "Парламентской газете" первый зампред ИТ-Комитета Госдумы Александр Ющенко, подобная инструкция стала необходимой ввиду недавно принятого закона о внесудебном закрытии СМИ, а также в условиях сложившейся общественно-политической ситуации в стране.

Он добавил, что инструкция пригодится, прежде всего, самим журналистам и редакторам.

"Я уверен, будут возникать ситуации, особенно в регионах, когда какой-нибудь чиновник захочет закрыть то или иное СМИ просто потому, что оно ему чем-нибудь не угодило. Разработанная же инструкция позволит таких ситуаций не допускать — работники СМИ будут чётко знать, что является недостоверной информацией, как должны действовать надзорные органы, и как их решение можно законно оспорить", — уточнил депутат.