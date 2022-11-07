Нацпроекты — людям
Заплати налоги до 1 декабря
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
30 ноября 2022 14:37  [78] Банк "Открытие": к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться
29 ноября 2022 18:20  [273] ВТБ отмечен премией "Финансовая элита России" за развитие сервисов для предпринимателей
29 ноября 2022 17:07  [355] Представители нижегородских компаний прошли обучение по программе "Экспортный форсаж"
29 ноября 2022 16:35  [203] Альфа-Банк получил награду за самую выгодную ипотеку в стране
29 ноября 2022 15:18  [169] Банк "Открытие" расширил программу кредитования китайских автомобилей
29 ноября 2022 12:52  [238] Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты в объеме 42 млн рублей
29 ноября 2022 11:22  [197] Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в "Черную пятницу"
29 ноября 2022 10:24  [181] ВТБ в Нижегородской области нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 17%
28 ноября 2022 18:28  [526] Около 200 нижегородских молодых предпринимателей получили гранты до 500 тысяч рублей
28 ноября 2022 18:09  [293] Более 60 млн рублей в 2022 году выделено на поддержку нижегородских сельхозкооперативов
Бизнес

Банк "Открытие": к концу года курс рубля к доллару может немного снизиться

30 ноября 2022 14:37  [78] Бизнес

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

Курс рубля к доллару и евро остается в большой зависимости от сальдо торгового баланса. И хотя оно сокращается под влиянием постепенного сокращения экспорта и роста импорта, его размер в третьем квартале составил около 70 млрд долл., что существенно выше уровней 2000-2021 гг. При этом серьезное ухудшение платежного баланса за счет импорта невозможно: импорт товаров и услуг в существенной степени восстановился и в третьем квартале достиг 85 млрд долл, что составляет около 90% от уровня третьего квартала допандемийного 2019 г. и около 85% докризисного 2021 г. Потребительский импорт восстановился практически полностью, основное снижение связано со снижением инвестиционного импорта.

Основные риски ухудшения платежного баланса связаны со снижением объемов экспорта, который в третьем квартале составил 153 млрд долл. При этом краткосрочные риски снижения экспорта и ослабления рубля невелики: добыча нефти сохраняется на уровнях выше 10,5 млн барр. в сутки, объемы экспортных контрактов – судя по обрывочной информации в СМИ – остаются высокими. Учитывая, что все основные экспортные/импортные контракты уже заключены, поддержка рубля со стороны торговых операций будет сохранятся. 

В то же время по отношению к доллару США рубль к концу года может ждать небольшое ослабление до 62-66 рублей – прежде всего за счет возможного укрепления доллара с текущих 1,04 за евро до 0,98-0,99 за евро в случае продолжения жесткой риторики со стороны ФРС, так и – гипотетически – за счет всплеска спроса на валюту в результате роста рублевой ликвидности в конце года.

В отношении 2023 г. риски существенного сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов несколько снизились в связи с обсуждаемым достаточно высоким потолком цен на нефть – сравнимым с текущими котировками – ниже которого покупатели российской нефти и нефтепродуктов смогут получать топливо без ограничений. Снижение коснется лишь экспорта российской нефти, поставки которой морским путем в страны ЕС в рамках шестого пакета санкций с 5 декабря будут запрещены; ранее эти поставки составляли около 1,5 мбс. Однако в условиях, когда доставка морским путем в другие страны останется нетронутой при условии ее продажи по цене ниже потолка, а сам потолок будет высоким, переориентировать поставки нефти «для ЕС» в другие страны вполне возможно. В этих условиях, если цены на нефть сохранятся вблизи текущих уровней, курс рубля в 2023 г. будет колебаться между 65-70 за доллар.

В то же время риски заметного снижения цен на нефть в 2023 г. продолжают увеличиваться из-за наступления рецессии в основных экономиках на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. До последнего времени Китай рассматривался островком экономического роста, где проведение мягкой денежно-кредитной и фискальной политики могло бы уравновесить негативные эффекты от рецессии в США и ЕС. Однако последние события показали, что фактор коронавируса не отошел окончательно на задний план и в 2023 г. может вновь сыграть свою роль: политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае и готовность властей и далее вводить существенные эпидемиологические ограничения увеличивают вероятность повторения мировой рецессии в отдельных кварталах в 2023 г. В этом сценарии волатильность рубля за счет существующих ограничений по операциям с капиталом будет заметно меньше по сравнению с ситуацией 2008, 2016 и 2020 г., однако постепенное ослабление рубля может быть достаточно существенным.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph