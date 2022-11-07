Российский научный фонд выдал гранты 18 проектам ННГУ им. Лобачевского Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Российский научный фонд выдал гранты 18 проектам ННГУ им. Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, гранты выделены на проведение научных исследованиях в 2023-2024 годах. При этом его срок можно продлить на один или два года.

Размер одного гранта составляет до 1,5 млн рублей ежегодно.

Как отметили в ННГУ, для получения гранта в научном коллективе должно работать от двух до четырех человек.

Со списком победивших в грантовом конкурсе проектов ННГУ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского вошел в топ 3% лучших вузов мира.

Также напомним, что два университета Нижнего Новгорода вошли в топ-100 вузов России.