Минимальные розничные цены на весь алкоголь предлагается ввести в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь предлагается ввести в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в список продуктов с установленной минимальной ценой Минфин России предложил внести так называемые тихие вина и пиво.

Ранее МРЦ были введены на водку, коньяк и бренди. Для этих напитков минимальная стоимость начнет действовать со следующего года. Дата введения новых правил для вин и пива пока неизвестна.

Как уточняют "Известия", минимальная стоимость тихих вин может составлять менее 239 рублей, тогда как цена другого алкоголя не уточняется.

Отмечается, что МРЦ поможет в борьбе с контрафактным алкоголем. Ранее эту меру поддержал Минсельхоз. Там сообщили, что законодательная база для этого будет подготовлена, если идею ввода минимальных цен поддержат отраслевые эксперты.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь в 2023 году.

Также напомним, что нижегородская полиция в 2022 году изъяла из незаконного оборота почти 33 тысячи литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.