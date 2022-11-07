Фестиваль "Многонациональная Россия" состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд" состоялся этнофестиваль "Многонациональная Россия: синтез культур и традиций народов в регионах России". Мероприятие прошло в рамках объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России. Об этом сообщили в местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода.

Участниками фестиваля стали руководители и представители национально-культурных общественных объединений Нижегородской области-азербайджанской, таджикской, дагестанской, узбекской, татарской, еврейской, мордовской, цыганской и других, а также органов государственной власти и местного самоуправления региона.

В приветственном слове председатель Местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов отметил, что проведение подобных мероприятий способствует сплоченности между представителями разных национальностей.

"При подготовке к фестивалю объединились руководители всех основных диаспор, представленных в Нижнем Новгороде. Сегодня мы в теплом кругу обсудили возможности нашего дальнейшего межнационального взаимодействия и сотрудничества", – добавил он.

В фестивале также приняли участие председатель Федерального совета национально-культурной автономии азербайджанцев России, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и советник директора Дома народов России Мехрибан Садыгова, заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов, председатель Совета Нижегородского регионального отделения "Ассамблея народов России" Ольга Шумакова.

"В нашем многоконфессиональном регионе живут в мире и согласии представители более 100 различных национальностей. Ведь мы все делаем одно большое общее дело – проводим совместную работу на благо процветания нашего города, региона и страны. Сегодня на площадке "Рекорда" собрались как раз те люди, которые любят свою Родину", – сказал Владимир Тарасов.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол "Синтез культур и традиций народов России", была организована выставка национального костюма, народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества и концертная программа "Диалог культур - единство России" с участием национальных творческих коллективов Нижегородской области.