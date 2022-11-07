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Общество

Штрафовать за выезд на "выделенку" Окского съезда в Нижнем Новгороде начнут с 1 декабря

30 ноября 2022 17:06  [106] Общество

Штрафовать за выезд на "выделенку" Окского съезда в Нижнем Новгороде начнут с 1 декабря. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Согласно информации, за выезд на выделенную полосу владельца автомобиля накажут штрафом в размере 1.5 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что по выделенной полосе, обозначенной специальным дорожным знаком, могут ездить общественный транспорт, такси и школьные автобусы. 

Ранее выделенная полоса для общественного транспорта появилась на улице Бекетова. Кроме того, "выделенку" организовали на проспекте Ленина.

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Теги:
ПДД Транспорт
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