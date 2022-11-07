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Владельцев собак в Нижегородской области могут обязать регистрировать своих питомцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Согласно информации, в областном парламенте рассмотрят поправки в региональный закон "О домашних животных", которые обяжут владельцев собак регистрировать своих питомцев.
Евгений Люлин отметил, что с помощью чипирования собак можно найти потерявшееся животное, узнать его хозяина и информацию о сделанных прививках.
"К сожалению, есть люди, которые выбрасывают своих собак на улицу. С зарегистрированным животным этот номер не пройдет - найдут и накажут. Если собака покусала, если соседи жалуются на лай и вой, то хозяева будут нести ответственность по закону", - подчеркнул спикер Заксобрания Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что более 280 безнадзорных собак отловили в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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