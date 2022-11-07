Глеб Никитин обсудил с гендиректором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским итоги ликвидации последствий ледяного дождя Политика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор Глеб Никитин и гендиректор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский в ходе рабочей встречи обсудили ситуацию с последствиями ледяного дождя в Нижегородской области.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, ледяной дождь такой силы произошел в третий раз за последние 12 лет. "Но это не значит, что к явлению не нужно готовиться", - отметил губернатор.

Он также сообщил, что в пострадавших районах области продолжают работать усиленные группировки, всего 123 бригады из 15 регионов. По прогнозам, полностью устранить последствия непогоды возможно до конца декабря.

Глеб Никитин также рассказал, что принято решение о проведении аудита системы энергоснабжения в пострадавших районах. По его итогам будет разработана комплексная программа повышения надежности системы для Нижегородской области.

"Договорились, что это будет не бумажка для отчетности, а реальный план работы, который нужно реализовывать в ближайшее время". - подчеркнул Глеб Никитин.

На встрече губернатора и главы "Россети Центр" также затрагивались темы помощи Богородскому району, усиления информирования населения в случае стихии.

Ранее сообщалось, что электроснабжение подано во все пострадавшие от непогоды населенные пункты Нижегородской области.