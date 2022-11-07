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Культура и отдых

"Беспринципные" расширяют влияние: новый сезон сериала покажут "Кинопоиск", START и Wink

01 декабря 2022 10:20  [74] Культура и отдых

Премьера третьего сезона популярного комедийного сериала "Беспринципные" (18+) состоится 1 декабря 2022 года и впервые одновременно в трех онлайн-кинотеатрах — "Кинопоиск", START и Wink.

Любимые герои из рассказов Александра Цыпкина снова попадают в различные смешные и не всегда приличные истории, которые случаются в районе Патриарших. Сериал сняла компания "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Первый сезон оригинального сериала "Кинопоиска" вышел в 2020 году и сразу же привлек к себе широкое внимание, став одним из лидеров по просмотрам. "Беспринципные" получили премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения России как лучший комедийный сериал года. У проекта появилась армия преданных поклонников и второй сезон, премьера которого состоялась осенью 2021 года, повторил успех первого.

В третьем сезоне к роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей, возвращается Павел Деревянко. Людмила (Оксана Акиньшина) выставила его из дома, но он все еще уверен, что "тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь". По сюжету нового сезона, Славик скатился вниз по социальной лестнице и теперь ютится в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев не пощадила.

Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. А Ира (Ингеборга Дапкунайте) продолжает держать на коротком поводке Костика (Максим Виторган). В третьем сезоне также снялись Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие.

Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина вновь поставил режиссер Роман Прыгунов. Производство компании "Медиаслово" и "Плюс Студии", продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.

Любопытные факты о "Беспринципных": съемках и создателях сериала, персонажах и актерах — в пресс-ките. Фото со съемок третьего сезона сериала "Беспринципные" доступны здесь.

1 декабря зрителям станут доступны две серии, далее новые эпизоды "Беспринципных" будут выходить каждый четверг — до 12 января.

Подробности о кино и сериалах, тематические обзоры и подборки, интервью с актерами и режиссерами, трейлеры и фото всегда можно найти на официальных аккаунтах Wink в YouTube, RuTube, ВК, Telegram и Дзен.

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