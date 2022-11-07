Администратор зоопарка в Балахне предстанет перед судом за нападение львицы на сотрудницу Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администратор зоопарка в Балахне предстанет перед судом за нападение львицы на сотрудницу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 13 октября около 16:00 сотрудница зоопарка зашла для уборки в вольер с двумя львицами, одна из которых смогла открыть вольер и напала на женщину. 35-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Животное усыпили при помощи "выстрела лекарством".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 143 ч. 1 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следователи установили, что администратор зоопарка должен был обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности и своевременно устранить имеющиеся неисправности в вольере. Обвиняемый признал свою вину.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.