"Семейные приемные" "Единой России" проводят выездные консультации Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Семейные приемные" партии "Единая Россия" проводят для жителей выездные приемы. В них принимают участие специалисты профильных ведомств и учреждений.

Так, очередной консультационный день прошел в рабочем поселке им. М.И. Калинина Ветлужского муниципального округа. Специалисты Пенсионного Фонда и Управления соцзащиты населения рассказали жителям о существующих мерах социальной поддержки семей с детьми, разъяснили возможности получения льгот и пособий, предоставления материнского капитала.

Кроме того, на каждом приеме присутствует юрист, у которого жители могут получить бесплатные консультации по интересующим вопросам. Среди самых актуальных обращений - пенсионные начисления, выплаты по материнскому капиталу, социально-бытовые проблемы.

Например, жительница поселка обратилась с просьбой разъяснить, какими мерами поддержки может воспользоваться их многодетная семья при приобретении земельного участка для строительства дома. Также поступили вопросы об образовании детей, нововведениях в законодательстве по государственной поддержке семей с детьми.



Как отметил секретарь местного отделения "Единой России", глава МСУ Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов, "семейная приемная" партии работает в Ветлуге с февраля 2020 года на базе центральной районной библиотеки. В этом году было проведено восемь приемов как на базе библиотеки, так и выездных, индивидуальные консультации получили 68 жителей.

"Выездные заседания стали одной из востребованных форм работы «семейной приемной». Сельские жители на месте, не выезжая в районный центр, могут получить информацию по интересующим их вопросам, консультацию специалистов, конкретную помощь. Наша главная задача - помочь, особенно в такое непростое время, чтобы каждая семья, которой необходима поддержка, смогла получить ее. Считаю проект "Семейная приемная" очень важным и нужным", - сказал Сергей Лавренев.

Напомним, в Нижегородской области на базе местных отделений "Единой России" работают "семейные приемные" партии. Они были открыты в 2019-2020 годах в рамках партийного проекта "Крепкая семья".

В правовых центрах семьи могут получить не только бесплатные консультации, но и необходимую помощь специалистов. Приемы проводят сотрудники отделов образования, соцзащиты, здравоохранения, юристы по вопросам семьи, специалисты пенсионного фонда. Обратиться к ним можно по вопросам получения пособий, льгот, выплаты алиментов, льготной ипотеки, обучения детей и многим другим.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляться новые форматы.