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Экономика

"ТНС энерго" и "Россети Центр" - "Нижновэнерго" договорились о системном подходе для повышения качества предоставляемых услуг

01 декабря 2022 14:07  [3] Экономика

Генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова в рамках рабочей поездки в Нижегородскую область встретилась с руководством филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Нижновэнерго".

В рамках встречи были приняты комплексные решения по повышению качества предоставляемых услуг и консолидации усилий в части исполнения стратегических задач, стоящих перед энергетиками. Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимного доступа к мониторингу качества электроэнергии и информации об объёмах потребленного ресурса в части интеллектуальных систем учета.

"Нам важно вести эффективную и системную совместную работу. Это позволит нам оперативно выявлять и устранять проблемные очаги в части качества поставляемой электроэнергии. Для нас, как для гарантирующего поставщика, важно обеспечить надежное энергоснабжение для всех категорий потребителей", – отметила генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова.

В ходе рабочего визита в область Елена Стельнова также провела производственное совещание в "ТНС энерго НН" и посетила районные клиентские офисы компании. Генеральный директор проинспектировала деятельность дочерней организации, проверила исполнение ключевых показателей, а также уделила внимание актуальным вопросам деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии.

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Теги:
ТНС Энерго
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