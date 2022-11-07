Асфальт уложен более чем на 70% трассы М-12 Общество

Фото: пресс-служба ГК Автодор

Асфальт уложен более чем на 70% скоростной автодороги М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, к настоящему времени строители уложили асфальтобетон на более чем 570 км М-12 и выполнили план на 2022 год.

На укладку данного объема дорожного покрытия потребовалось 5 млн 804 тысячи тонн асфальтобетона.

Напомним, что по 48 км М-12 уже запущено автомобильное движение. В сентябре этого года было открыто движение по 22 км 1-го пускового комплекса 0-го этапа в Московской области. Ко Дню дорожника в октябре был запущен 26 км 1-го пускового комплекса 2-го этапа во Владимирской области.

В декабре будет запущено движение еще по 58 км М-12. Автомобилисты смогут объехать пробки в Петушках и на Южном обходе Владимира. К концу следующего года по М-12 от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов.