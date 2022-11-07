Безопасное производство в Борских теплицах: как выращиваются вкусные российские овощи

ТК "Нижегородский", расположенный в городе Бор, является одним из самых больших тепличных сооружений региона. Он работает по оптимизированным методикам Голландии – мирового лидера в сфере выращивания овощей. Такие агротехнологии позволяют получать больше урожая, не нанося вреда качеству. Основной целью создания в регионе тепличного хозяйства является замещение местными овощами импортных помидоров и огурцов. Появление конкурентной продукции на полках магазинов позволит наполнить продуктовые корзины жителей витаминами и сдержать в области рост цен на овощи.

Летом 2022 года Борские теплицы начали устранять неполадки, выявленные после запуска производства. Для этого тепличный комплекс задействует экраны светопоглощения и системы подавления шумов. ТК "Нижегородский" провёл необходимые проверки и разработал систему мер для ликвидации нарушений. Выделенные компанией немалые средства отправятся на закупку кабин шумоподавления, которые будут размещены вокруг всех 9 газовых генераторов на территории. Стёкла оранжерей также будут завешены мягким покрытием. Устранять яркость от систем досвечивания собираются при помощи тканей и экранов, поглощающих свет. Они будут расположены вдоль стен, окон и на крыше сооружений. Этот метод позволит устранить лучи света, попадающие за территорию тепличного комплекса на Бору, даже при увеличении рабочих мощностей.

В ТК "Нижегородский" работает большая команда агрономов, агрохимиков, овощеводов, операторов климата. Общая численность персонала – 357 человек. Благодаря появлению компании на местном рынке, региону удалось прекратить закупку овощей из соседних областей, а также добавить к существующим 26 гектарам защищенного грунта ещё 17,3 гектара плодоносной земли. Яркость досвечивания в каждом отделении рассадки растений регулируется искусственным интеллектом, интегрированным в компьютерную систему.

Экологичное производство, высокое качество урожая и комфорт жителей региона – вот основополагающие критерии работы теплиц на Бору. На сегодняшний день агропромышленная компания задействует все силы и самые совершенные технологии в сфере выращивания овощей. Миссия Борских теплиц заключается в поддержке продовольственной базы региона, ограничении роста стоимости на овощную продукцию и, конечно, в развитии сельского хозяйства Нижегородской области.

Источник: https://nn.versia.ru/borskie-teplicy-yekologichnoe-i-bezopasnoe-proizvodstvo-vazhnejshee-uslovie-dlya-vyrashhivaniya-vkusnyx-tomatov-i-ogurcov

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